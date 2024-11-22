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Elazığ'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Elazığ'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Elazığ-Malatya karayolunda meydana gelen iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Malatya karayolunda meydana geldi. Plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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