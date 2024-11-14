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Elazığ'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Elazığ'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Elazığ'da bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

Kaza, İmam Efendi Bulvarı'nda bulunan üst geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, refüje çarparak takla attı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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