Elazığ'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Elazığ'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

Kaza, İmam Efendi Bulvarı'nda bulunan üst geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, refüje çarparak takla attı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ