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Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

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Elazığ'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza sabah saatlerinde Elazığ-Malatya karayolunda meydana geldi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Elazığ- Malatya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kömürhan köprüsü yakınlarında tır ile otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Otomobil İnceleme Malatya trafik Elazığ Kaza

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