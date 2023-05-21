Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

Elazığ'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kültür Mahallesi Sultan Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 44 AEM 506 plakalı otomobil ile F.Ç. idaresindeki 23 ACE 557 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ