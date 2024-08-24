Elazığ'da Trafik Kazası: 2 Kişi Yaralandı

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu İçme köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma, kaza yerinde inceleme başlattı. - ELAZIĞ