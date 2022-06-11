Elazığ'da trafik kazası: 10 yaralı - Haberler

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Elazığ'da trafik kazası: 10 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elazığ'da minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

Elazığ'da minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu Mollokendi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 BD 361 plakalı hafif ticari araç ile 23 K 0744 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada 10 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

(Kamil Can Kılıç/İHA)

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