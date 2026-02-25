Haberler

Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı

Güncelleme:
Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Güney Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 23 FZ 381 plakalı otomobil ile aynı istikametteki 23 AK 762 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

