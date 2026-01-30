Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Cahit Dolakay Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.A. idaresindeki 23 HZ 007 ile M.A. yönetimindeki 34 DE 4949 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 DE 4949 plakalı araç, kaldırıma çıkarak ağaçları devirdi. Kazada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ