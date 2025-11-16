Elazığ'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Rızaiye Mahalle'si Pertek Cadde'sinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.G. idaresindeki 62 AAL 173 plakalı otomobil ile H.K. idaresindeki 62 AP 215 plakalı araca çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ