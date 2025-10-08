Haberler

Elazığ'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kaza, Hazardağlı kavşağında meydana geldi.Edinilen bilgiye göre kavşakta 2 otomobil çarpıştı. Kaza da 1 kişi yaralandı.Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
