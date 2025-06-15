Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da ticari taksi ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde İmam Efendi Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 BK 084 plakalı otomobil ile 23 T 0200 plakalı ticari taksi çarpıştı. Kazada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.