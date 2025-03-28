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Elazığ'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı

ELAZIĞ - Elazığda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ataşehir Mahallesi Hacı Saadettin Efendi Bulvarı'nde meydana geldi. Edinile bilgiye göre M.D. idaresindeki 23 AAZ 407 plakalı hafif ticari araç ile 23 EZ 519 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN YEŞİLIRMAK - 3.Sayfa
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