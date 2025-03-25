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Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı

Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı
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Elazığ'da otomobil ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Elazığ'da otomobil ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Yeni Mahalle Şehit Aytaç Kaya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 23 ADT 982 plakalı cip ile O.K. idaresindeki 23 HZ 282 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil park halindeki minibüse çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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