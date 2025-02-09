Elazığ'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Elazığ'ın Ataşehir Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, merkez Ataşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hasteneye kaldırılarak tedavi altında alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ