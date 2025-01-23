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Elazığ'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Elazığ'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Elazığ'da otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ'da otomobil ile panelvanın çarpılması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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