Elazığ'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Elazığ-Diyarbakır karayolunda hafif ticari araç ile pikabın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Elazığ'da hafif ticari araç ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ- Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hafif ticari araç ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ