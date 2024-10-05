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Elazığ'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Elazığ'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil yol dışına çıkıp devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı

ELAZIĞ(İİHA)-Elazığ'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil yoldan çıkarak devrildi. Kaza 1 kişi yaralandı.

Kaza Aksaray Mahallesinde meydana geldi.Edinilen bilgiye M.K idaresindeki 23ADG017 plakalı araç kavşakta direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi.Kaza da otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN BAY - 3.Sayfa

Otomobil 3-sayfa trafik Elazığ Yaşam Kaza

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