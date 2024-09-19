Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da iki otomobilin kafaya kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza Sürsürü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobil kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı. Olayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN BAY - 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Otomobil 3-sayfa trafik Elazığ Polis Yaşam Kaza

8 yaşındaki Narin'i nasıl öldürdüler? Rapordaki ayrıntılar kahretti

Narin'i nasıl öldürdüler? Raporda tüyler ürperten detaylar var

 Lübnan'daki saldırılar hükümeti harekete geçirdi! Müstakil siber güvenlik teşkilatı kuruluyor

Lübnan'ı alev alev yakan siber saldırılar hükümeti harekete geçirdi

 AK Parti'nin yerel seçimde CHP'ye kaybettiği 3 ildeki valiler merkeze çekildi

AK Parti'nin seçimde CHP'ye kaybettiği 3 ilin valisi merkeze çekildi
Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen Çorum Valisi merkeze çekildi

Şehirdeki infial yaratan olaydan haberi olmayan vali merkeze çekildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? Instagram'a ne oldu? (19 Eylül) Instagram'a neden girilmiyor? Yemek kartları yeniden sigorta primi muafiyetine alındı! Yemek kartı Danıştay kararı ne, prim muafiyeti olacak mı? Atletico Madrid- Leipzig maçı ne zaman? Atletico Madrid- Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda? Atletico Madrid- Leipzig maçı şifresiz mi? Telefonlar nasıl patlar, uzaktan patlatılabilir mi? İsrail çağrı cihazlarını nasıl patlattı? BİM AKTÜEL KATALOĞU (20 EYLÜL) Bim'de hangi aktüel ürünler var? 20 Eylül Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 19 Eylül maç takvimi! Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda yayınlanacak? Tarık Mengüç kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Tarık Mengüç kaç yaşında, nereli? Tarık Mengüç biyografisi! TRT 1 (Monaco-Barcelona) maçı ne zaman, saat kaçta? Monaco-Barcelona maçı şifresiz mi? Tülay Baydar Bilgihan kimdir? Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan kaç yaşında ve nereli? TRT 1 YAYIN AKIŞI (19 EYLÜL) TRT 1'de bugün hangi diziler ve maçlar var? TRT 1 CANLI MAÇ İZLE
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });