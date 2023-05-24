Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı

Elazığ'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çatalçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil ile kamyonet kavşakta çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ