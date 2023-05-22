Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya Caddesi Hilalkent Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.G. idaresindeki 06 BK 4416 plakalı otomobil ile Y.Ş. yönetimindeki 70 FT 475 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücü Y.Ş. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ