Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Elazığ'da yoğun kar yağışından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Elazığ'da yoğun kar yağışından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü hafif yaralandı. Kaza, merkez Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ç.İ. idaresindeki 23 HF 996 plakalı otomobil sürücüsü, yoğun kar yağışından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü hafif yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Alparslan Türkeş Bulvarı Elazığ 3. Sayfa Haberler

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