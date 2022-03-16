Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. idaresindeki 23 AAN 753 plakalı otomobil ile M.B. yönetimindeki 23 BE 908 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı

Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, Elazığ, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title