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Elazığ'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Elazığ'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Elazığ'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonuç meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yazıkonak beldesi Bahçelievler Mahallesi Şeker Fabrikası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Aksu yönetimindeki otomobil ile plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyonet çarpıştı. Kazada, Aksu hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan kazazedelerden Mehmet Aksu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı 1 kişi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili polis ve jandarma ekipleri inceleme başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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