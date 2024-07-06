Elazığ'da trafik kazası: 1 kişi yaralandı
Elazığ'da Güney Çevre yolu Acil Çağrı Merkezi kavşağında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kaza, diğer sürücülerin haber vermesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle sonuçlandı. Yaralı, ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Elazığ'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Güney Çevre yolu Acil Çağrı Merkezi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada, 1 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altındı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ