Elazığ'da trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Salıbaba Mahallesi Yaşar Doğu Caddes'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada, 1 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ