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Elazığ'da trafik kazası: 1 kişi yaralandı

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Elazığ'da İstasyon Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kişi hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki iki araç kavşak noktasında çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan bir kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Elazığ Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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