Elazığ'da Trafik Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu ağır yaralanan Musa Canpolat, hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada toplamda 5 kişi yaralanırken, inceleme sürüyor.

Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan bir kişi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, geçtiğimiz pazar günü Doğukent Mahallesi Bahaeddin Ögel Caddesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 23 ADM 732 plakalı otomobil ile 23 ADP 256 plakalı hafif ticari araç çarpışmış, kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralanmıştı. Kazada yaralanan Musa Canpolat, Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Canpolat, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Canpolat'ın cenazesi, Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Diğer yaralıların tedavileri sürerken, kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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