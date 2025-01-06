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Elazığ'da Trafik Kazası: 1'i Ağır 3 Yaralı

Elazığ'da Trafik Kazası: 1'i Ağır 3 Yaralı
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Elazığ'da panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Güneyçevre yolu özel hareket kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.G idaresindeki 34 HSJ 247 plakalı panelvan ile T.G. idaresindeki 23 ADN 464 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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