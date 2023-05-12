Üye Girişi
Haberi Paylaş
Elazığ'da trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı

Elazığ'da trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Elazığ'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya Caddesi Hazardağlı Kavşağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.S. yönetimindeki 67 ABB 477 plakalı otomobil ile R.A. idaresindeki 23 HY 979 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Malatya Elazığ 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title