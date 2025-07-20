Elazığ'da Trafik Kazalarında Artış: İlk 6 Ayda 2 Ölü, 1054 Yaralı

Elazığ'da yılın ilk 6 aylık trafik kaza bilançosu açıklandı. Bu süre içinde meydana gelen bin 332 kazada 2 kişi hayatını kaybederken, bin 54 kişi de yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre Elazığ'da son 6 ayda bin 332 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 2 kişi hayatını kaybederken, bin 54 kişi de yaralandı. Kazaların 604'ü ölümlü ve yaralanmalı olurken, 728'i ise maddi hasarlı olduğu açıklandı. Ocak ayında maddi hasarlı 110, ölümlü ve yaralanmalı 70, yaralı sayısı ise 103 oldu. Şubat ayında maddi hasarlı 108, ölümlü ve yaralanmalı 81, yaralı sayısı ise 142 kişi oldu. Mart ayında maddi hasarlı 139, ölümlü ve yaralanmalı 90, yaralı sayısı ise 159 kişi olarak kaydedilirken Nisan ayında maddi hasarlı 108, yaralanmalı 123, yaralı sayısının ise 218 kişi olduğu açıklandı. Mayıs ayında maddi hasarlı 127, ölümlü ve yaralanmalı 115, ölü sayısı 2 olurken, yaralı sayısı ise 111 oldu. Haziran ayında maddi hasarlı 117, ölümlü ve yaralanmalı 138 kişi olurken 259 kişi de yaralandı.

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise şöyle sıralandı:

"Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin 'dur' işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek." - ELAZIĞ