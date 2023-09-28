Elazığ'da torbacılara operasyon: 3 şüpheli gözaltına alındı
Elazığ'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyonda, 3 sokak satıcısı gözaltına alındı. Şüphelilerin üst ve ikametlerinde yapılan aramada uyuşturucu ve satış malzemeleri ele geçirildi.
Elazığ'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Operasyonda, Y.K, G.A. ve D.G. yakalandı.
Şüphelilerin üst ve ikametlerinde yapılan aramada, 346 gram esrar, 2,16 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ile çeşitli materyaller ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / 3. Sayfa