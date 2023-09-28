Haberler ›› 3. Sayfa ›› Elazığ'da torbacılara operasyon: 3 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ'da torbacılara operasyon: 3 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyonda, 3 sokak satıcısı gözaltına alındı. Şüphelilerin üst ve ikametlerinde yapılan aramada uyuşturucu ve satış malzemeleri ele geçirildi.