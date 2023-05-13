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Elazığ'da tır yan yattı: 1 yaralı

Elazığ'da tır yan yattı: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tırın yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tırın yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ Diyarbakır kara yolu Kavak köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 AIT 416 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada sürücü yaralandı. Olayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili incelme başlatıldı. - ELAZIĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır Elazığ 3. Sayfa Haberler

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