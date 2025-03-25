Kulisler kaynıyor! CHP'nin İBB Başkanvekili adayı netleşti

CHP, İBB'de İmamoğlu'nun yerine gelecek ismi netleştirdi
Özgür Özel, İstanbul Valisi Gül'e tehditler savurdu: Senin alnını karışlamayan namerttir

"Senin alnını karışlamayan namerttir"
Bakan Bayraktar, Özel'in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'te kahve içti

Özel'in boykot çağrısı yaptığı yerde bakan ve vali kahve içti
Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı

İmamoğlu protestolarında çok sayıda kişi için tutuklama kararı

Elazığ'da Tır, Otoyolda Otomobili Sürükledi

Elazığ'da Tır, Otoyolda Otomobili Sürükledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da meydana gelen kazada, kör noktasına gelen bir otomobil, seyir halindeki bir tır tarafından metrelerce sürüklendi. Otomobil sürücüsü hafif yaralandı.

Elazığ'da seyir halindeki tır, kör noktasına gelen otomobili metrelerce sürükledi. Kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi Mevlana Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakaları öğrenilemeyen tır, kör noktasına gelen otomobili metrelerce sürükledi. Kazada otomobil sürücüsü hafif yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerine yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title