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Elazığ'da Tır Kazası: Sürücü Hafif Yaralandı

Elazığ'da Tır Kazası: Sürücü Hafif Yaralandı
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Elazığ-Diyarbakır karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir tır yan yatarak kaza yaptı. Sürücü hafif yaralandı, sağlık ekipleri olaya müdahale etti.

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, yan yattı. Kazada sürücü hafif yaralandı.

Kaza, Elazığ- Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.G. idaresindeki 34 FPA 646 plakalı tır, karlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yattı. Kazada sürücü hafif yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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