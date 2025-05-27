Elazığ'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı

Elazığ'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki tır ile otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile araç hurdaya dönerken, tır şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan 2 kişi de ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeni ile trafikte aksamalar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ