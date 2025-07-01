Elazığ'da Tır, Hafif Ticari Aracı Sürükledi

Elazığ'da Tır, Hafif Ticari Aracı Sürükledi
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Elazığ'ın Sürsürü Mahallesi'nde meydana gelen olayda, dönüş yapan bir tırın dorsesine takılan hafif ticari araç metrelerce sürüklendi. Tır sürücüsü kazayı fark etmeden yoluna devam etti. O anlar güvenlik kamerasına kaydedildi.

Elazığ'da tırın dorsesine takılan hafif ticari araç metrelerce sürüklendi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sürsürü Mahallesi'nde meydana geldi. Bir tır sürücüsü, dönüş yaptığı sırada park halindeki hafif ticari aracı fark edemedi. Dorseye takılan araç, metrelerce sürüklendi. Tır sürücüsü kazayı fark edemeyerek yoluna devam etti. Bu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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