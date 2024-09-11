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Elazığ'da tır devrildi, bir kişi yaralandı

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Elazığ-Diyarbakır karayolunda meydana gelen kazada, bir kişi yaralandı. Tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kaza sonrasında yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, bir kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tır, devrildi. Kazada, bir kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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