Elazığ'da Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı

Elazığ-Pertek yolunda hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan olmadı.

Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Elazığ-Pertek yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakaları ve sürücüleri tespit edilemeyen hafif ticari araç ile dönüş yapan otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
