Elazığ'da Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı
Elazığ-Pertek yolunda hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan olmadı.
Olay, Elazığ-Pertek yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakaları ve sürücüleri tespit edilemeyen hafif ticari araç ile dönüş yapan otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa