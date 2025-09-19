Elazığ'da Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı

Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Elazığ-Pertek yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakaları ve sürücüleri tespit edilemeyen hafif ticari araç ile dönüş yapan otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ