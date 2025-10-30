Elazığ'da Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı

Elazığ'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Palu-Kovancılar yolu Seydilli köy yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 BN 060 ile 34 HSC 473 plakalı hafif ticari araçlar çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzene olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - ELAZIĞ