Elazığ'da Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı
Elazığ'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Palu-Kovancılar yolu Seydilli köy yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 BN 060 ile 34 HSC 473 plakalı hafif ticari araçlar çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzene olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa