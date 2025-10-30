Haberler

Elazığ'da Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı

Elazığ'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Palu-Kovancılar yolu Seydilli köy yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 BN 060 ile 34 HSC 473 plakalı hafif ticari araçlar çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzene olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
