Haberler

Elazığ'da Ters Yöne Giren Araç Trafiği Tehlikeye Attı

Elazığ'da Ters Yöne Giren Araç Trafiği Tehlikeye Attı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da bir hafif ticari aracın ters yönde gitmesi, başka bir aracın kamerasına yansıdı. Olay, merkez Çatalçeşme Mahallesi'nde meydana geldi.

Elazığ'da ters yönde giden hafif ticari araç trafiği tehlikeye atarken, o anlar bir başka aracın kamerasına yansıdı.

Olay dün, merkez Çatalçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen hafif ticari araç, ters şeritte metrelerce ilerledi. O anlar, karşıdan araç geldiğini görünce kornaya basarak uyarmaya çalışan sürücünün araç içi kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yoğun bakımda tedavi gören Ufuk Özkan hakkında şaşırtan iddia

Yoğun bakımdaki Ufuk Özkan hakkında üzen iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızgın boğa park halindeki aracı pert etti

Park ettiği aracını pert halde buldu: Hayatımın şokunu yaşadım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.