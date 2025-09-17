Elazığ'da Ters Yöne Giren Araç Trafiği Tehlikeye Attı

Elazığ'da ters yönde giden hafif ticari araç trafiği tehlikeye atarken, o anlar bir başka aracın kamerasına yansıdı.

Olay dün, merkez Çatalçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen hafif ticari araç, ters şeritte metrelerce ilerledi. O anlar, karşıdan araç geldiğini görünce kornaya basarak uyarmaya çalışan sürücünün araç içi kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ