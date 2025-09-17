Elazığ'da Ters Yöne Giren Araç Trafiği Tehlikeye Attı
Elazığ'da bir hafif ticari aracın ters yönde gitmesi, başka bir aracın kamerasına yansıdı. Olay, merkez Çatalçeşme Mahallesi'nde meydana geldi.
Elazığ'da ters yönde giden hafif ticari araç trafiği tehlikeye atarken, o anlar bir başka aracın kamerasına yansıdı.
Olay dün, merkez Çatalçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen hafif ticari araç, ters şeritte metrelerce ilerledi. O anlar, karşıdan araç geldiğini görünce kornaya basarak uyarmaya çalışan sürücünün araç içi kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa