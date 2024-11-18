Elazığ'da Ters Yönde Drift Atan Sürücü Tehlike Saçtı

Elazığ'da Tofaş Şahin otomobiliyle akan trafikte ters yönde drift atan sürücü cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkeze bağlı Yıldızbağları Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen Tofaş Şahin marka otomobil, akan trafikte ters yönde drift atarak hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Kendi ekseninde dönen otomobil bir süre sonra gözden kayboldu. - ELAZIĞ