Elazığ'da Ters Yolda Giden Otomobil Tehlike Yarattı

Güncelleme:
Elazığ'ın Kuzey Çevre Yolu'nda ters yönde giden bir otomobil, trafiği tehlikeye soktu. O anlar, başka bir araçta bulunan bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Olay, Kuzey Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen otomobil, ters şeritte metrelerce ilerledi. Şans eseri kazaya karışmayan sürücü yürekleri ağza getirirken, bir süre sonra bağlantı yoluna girip gözden kayboldu. O anlar kameralara yansıdı. - ELAZIĞ

