Elazığ'da Filistin'e Destek Yürüyüşü ve Şehitleri Anma Programı Düzenlendi

Elazığ'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle Filistin'e destek yürüyüşü ve şehitleri anma programı düzenlendi. Yürüyüşe, katılanlar ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail'e tepki gösteren dövizler taşıdı ve terör örgütü PKK aleyhinde slogan attı.

Elazığ'da EL-AKSA Platformu öncülüğünde sivil toplum örgütlerinin de katılımıyla 'Gazze için acil ateşkes' ve 'Şehitler için destek ve anma' programı düzenlendi. İzzetpaşa Cami önünde toplanan vatandaşlar, taşıdıkları dev Türk ve Filistin bayrakları ile Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdü. Ellerinde döviz ve pankart taşıyan vatandaşlar, 'Kahrolsun PKK', 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' ve 'Hamas'a selam, direnişe devam' sloganları atarak hem İsrail hem de teröre tepki gösterdi.

Program, daha sonra duaların edilmesiyle son buldu. - ELAZIĞ