Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne PKK Saldırısının Üzerinden 8 Yıl Geçti

Elazığ'da terör örgütü PKK mensupları tarafından düzenlenen ve 3 polisin şehit olduğu, 251 kişinin de yaralandığı Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne yönelik saldırının üzerinden 8 yıl geçti. Acısı halen ilk günkü gibi taze olurken, vatandaşlar terörü lanetledi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne terör örgütü PKK mensupları tarafından 18 Ağustos 2016 tarihinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmiş, olayda 3 polis memuru şehit olmuş, 251 kişi de yaralanmıştı. 8'inci yılını geride bırakan hain saldırının izleri hafızalardan silinmezken, olayın yapıldığı ve eskiden İl Emniyet Müdürlüğünün bulunduğu yer şimdi millet bahçesi olarak misafirlerini ağırlıyor. Olayın üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen acısı halen aynı günkü tazeliğini korurken vatandaşlar, terörü lanetledi.

Geçmiş yıllarda Elazığ'da bir terör olayının olmadığını, ilk eylemin 18 Ağustos 2016 yılında emniyet patlaması olduğunu belirten vatandaşlardan Abdullah Karasu, "Yapılan eylem sonucunda Elazığ milleti vatanına ve milletine bağlılığını her zaman olduğu gibi emniyet patlamasında da gösterdi. Burası millet bahçesi yapıldı. Ne kadar millet bahçesi yapılsa da burayı gördüğümüzde eski anılar hafızamızda depreşiyor. Terör örgütlerini ezelden beridir lanetliyoruz. Doğu'nun kalesi olarak Elazığ biliniyordu halen daha da burası öyledir. Ne olursa olsun burada dik durmaya devam edeceğiz" dedi. - ELAZIĞ