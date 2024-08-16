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Elazığ'da Temmuz Ayında 331 Kaza Meydana Geldi

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Elazığ'da temmuz ayında meydana gelen 331 trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 282 kişi yaralandı. Kazaların çoğunluğu sürücü hatalarından kaynaklandı.

Elazığ'da temmuz ayında 331 kaza meydana geldi

ELAZIĞ - Elazığ'da temmuz ayının trafik kaza bilançosu açıklandı. Bu süre içinde meydana gelen 331 kazada 3 kişi hayatını kaybederken 282 kişi de yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Elazığ'da temmuz ayı içerisindeki kaza bilançosunu paylaştı. İstatistiklere göre, kentte meydana gelen 331 kazada 282 kişi yaralanırken, 3 kişi hayatını kaybetti. Kazaların 153'ü yaralanmalı olurken, 178'i ise maddi hasarlı olduğu açıklandı.

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise şöyle sıralandı:

"Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa trafik Elazığ 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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