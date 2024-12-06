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Elazığ'da Televizyon Hırsızlığı Şüphelisi Tutuklandı

Elazığ'da Televizyon Hırsızlığı Şüphelisi Tutuklandı
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Elazığ'da bir ikametten televizyon ve malzeme çalan A.T. isimli şüpheli, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalanarak tutuklandı.

Elazığ'da bir ikametten televizyon ve malzeme çalan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Göllübağ mevkiinde bulunan işletmesine giden A.K., giriş kapısının kırık olduğunu, içerisinde bulunan 1 adet televizyonun yerinde olmadığını ve bazı malzemelerinin çalındığını gördü. Şahıs bunun üzerine jandarma ekiplerine haber verdi. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma yaptı. Yapılan çalışmada, olayı A.T.'nin gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheli şahıs, çalınan televizyon ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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