Elazığ'da Telefoncuya Hırsız Girdi: 60 Bin TL'lik Elektronik Malzeme Çalındı

Elazığ'da bir telefoncunun camını kırarak içeri giren şahıs, uzun süre seçerek telefon ve tablet olmak üzere birçok elektronik malzeme çaldı. Pişkin hırsızın o anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Üniversitesi Mahallesi Yahya Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir şahıs, bir telefoncu dükkanının camını kırarak içeri girdi. İçeri girdikten sonra başındaki kapüşonunu çıkartan ve kameralara aldırış etmeyen pişkin hırsızın rahatlığı dikkat çekti. Uzun süre dükkanda kalan hırsız adeta seçerek malzeme çaldı. Hırsız; 5 adet sıfır telefon, 1 adet tablet, 4 adet akıllı saat, 3 adet kablosuz kulaklık, çeşitli markalarda şarj cihazları ve yaklaşık 60 bin TL'yi çalarak kayıplara karıştı.

Sabah iş yerine geldiğini camının kırık olduğunu ve cihazların çalındığını gören iş yeri sahibi durumu hemen polise bildirdi. Olay yerinde ve güvenlik kameraları görüntülerinde inceleme yapan ekipler, şahsın yakalanması için çalışma başlattı. - ELAZIĞ