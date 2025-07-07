Elazığ'da Teker Patlaması Sonrası Otomobil Kömürlüğe Çıktı

Elazığ'da Teker Patlaması Sonrası Otomobil Kömürlüğe Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da seyir halindeyken tekeri patlayan otomobil, virajı alamayarak bir kömürlüğün üzerine çıktı. Neyse ki, kazada yaralanan olmadı ve maddi hasar meydana geldi.

Elazığ'da tekeri patlaması sonucu virajı alamayan otomobil, bina yanındaki kömürlüğün üzerine çıktı.

Kaza, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeyken tekeri patlayan 23 ER 957 plakalı otomobil, virajı alamayarak kaldırıma çıktık. Hızın alamayan otomobil, istinat duvarı ile bina arasında bulunan kömürlüğün üzerine çıkarak durabildi. Araç aşağı düşmekten son anda kurtulurken kazada yaralanan olmadı.

Maddi hasarın meydana geldiği kazayla ilgili, polis ekipleri inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Osimhen son kararını verdi! İşte oynamak istediği takım

Osimhen son kararını verdi! İşte oynamak istediği takım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamas'tan İsrail askeri birliklerine saldırı

Hamas'tan İsrail'e sürpriz saldırı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.