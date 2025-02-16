Elazığ'da TEİAŞ Trafo Patladı, Yangın Kontrol Altına Alındı
Elazığ'ın Keban ilçesinde TEİAŞ'a ait bir trafo bilinmeyen bir nedenden dolayı patladı ve alevler yükseldi. İtfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek kontrol altına aldı.
Elazığ'da TEİAŞ'a ait trafo patlayarak alevlere teslim oldu. O anlar kameralara yansıdı.
Olay, Keban ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TEİAŞ'ın şalt sahası içindeki envanterde (oto trafo) henüz bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte bir anda alevler yükseldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahale sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Patlama anı ve yangına müdahale kameralara yansıdı. - ELAZIĞ