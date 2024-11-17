Elazığ'da Tehlikeli Yolculuk: Çocuklar Kamyonetin Arkasına Asıldı

Elazığ'da 2 çocuğun seyir halindeki kamyonetin arkasına asılarak gittiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk seyir halindeki kamyonetin arkasına asılarak yolculuk yaptı. Çocukların tehlikeli yolculuğu, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Bir süre akan trafikte giden çocuklar, kamyonetin yavaşlaması ile inerek uzaklaştı. - ELAZIĞ